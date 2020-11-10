Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве закрываются ночные клубы, студенты вузов и колледжей переводятся на дистанционное обучение, ограничивается максимальное число зрителей в кинотеатрах. Об этих и других мерах заявил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин

Столичный градоначальник отметил, что число заболевших COVID-19 существенно выросло, а 9 ноября был зафиксирован антирекорд за весь период пандемии - 6897 человек.

«В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и – до 7,5%», - рассказал мэр города.

Он также отметил, что растет также и число заболевших ОРВИ.

Система здравоохранения уже работает на пределе, и, чтобы снизить уровень заболеваемости, с 13 ноября до 15 января вводится ряд дополнительных ограничений, пояснил мэр.

Среди новых ограничений Сергей Собянин назвал: перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционную форму обучения и блокирование их проездных, рекомендации учащимся соблюдать домашний режим, запрет обслуживания посетителей кафе, ресторанов и клубов с 23.00 до 6.00, ограничение числа зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах до 25% от вместимости зала.

Также, по словам мэра, приостанавливается работа детских комнат в ТРЦ и проведение культурных и развлекательных мероприятий с участием зрителей.

«Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий. Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой», - подчеркнул градоначальник.