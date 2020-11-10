Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения в городе на фоне пандемии коронавируса. Об этом глава города сообщил в своем личном блоге во вторник, 10 ноября.

По словам мэра, с сентября в столице ситуация с коронавирусом начала усугубляться. Существенный рост заболеваемости можно наблюдать в последние дни.

— В понедельник, 9 ноября 2020 было выявлено 6897 случаев заболевания — антирекорд за весь период пандемии, — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что при этом в городе также растет число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями. Это также увеличило нагрузку на систему здравоохранения, работающую в последнее время на пределе.

В связи с этим в Москве вводятся дополнительные ограничения.

В связи с этим в Москве вводятся дополнительные ограничения, которые должны помочь разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости. Они будут действовать с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

Так, студенты вузов и колледжей Москвы переходят на дистанционную форму обучения. Власти порекомендовали частным учебным учреждениям принять аналогичные меры. Транспортные карты учащихся, переведенных на удаленку, будут временно заблокированы.

При этом школьникам и студентам города рекомендуется соблюдать домашний режим и ограничить число контактов.

Кроме того, ресторанам, кафе, клубам и барам Москвы запрещается обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00. Это не относится к сервисам доставки и торговле на вынос.

Также вводится ограничение на количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах города. Теперь их число не должно превышать 25 процентов от общей вместимости зала.

В Москве с 13 ноября проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий будет разрешено при условии согласования с департаментом спорта Москвы и Управлением Роспотребнадзора по Москве.

Помимо этого, в столице временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей.

Работа детских лагерей, детских развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах также приостанавливается, уточнил мэр.