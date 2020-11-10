Москва усилит меры для борьбы с COVID-19

«Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября было выявлено 6897 случаев заболевания — антирекорд за весь период пандемии», — отметил Мэр Москвы.

По его словам, в середине августа лишь один из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября положительных тестов стало 5,8 процента, а затем 7,5 процента.

«И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации. К тому же медленно, но верно растет число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями. И это тоже значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, которая и так работает на пределе», — написал Сергей Собянин.

В этих условиях город вводит дополнительные меры противодействия коронавирусу. Они будут действовать два месяца — с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года (включительно).

На дистанционный режим обучения на это время переводят столичные вузы и колледжи. Эта мера носит обязательный характер для образовательных учреждений, подведомственных городу. Транспортные карты учащихся временно заблокируют. Для федеральных и частных колледжей дистанционка рекомендована. В отношении вузов планируют принять отдельное решение на федеральном уровне. При этом школьникам и студентам, переведенным на удаленное обучение, рекомендуют соблюдать домашний режим.

Ресторанам и клубам с 13 ноября запрещено принимать посетителей с 23:00 до 06:00. На это время приостанавливается оказание услуг общественного питания и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, караоке, в боулинг-клубах, картинг-центрах и так далее. Ограничение не распространяется на продажу товаров и оказание бытовых услуг. Заведения смогут работать круглосуточно на вынос, а также доставлять курьером готовые блюда.

«Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чекин) посетителей и работников», — отметил Сергей Собянин.

Посетителей будут пускать в театры, кинотеатры, концертные залы при условии заполнения залов не более чем на 25 процентов от общей вместимости. Массовые физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей могут проводиться только по согласованию с городским Департаментом спорта.

Временно приостанавливают проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей. Учреждения культуры снова будут проводить онлайн выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции онлайн. Ограничения не будут распространяться на официальные мероприятия, которые проходят по решению органов исполнительной власти.

На время будут закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры, лагеря, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и кафе, если они расположены в зданиях. Мероприятия для детей на открытом воздухе по-прежнему возможны.

Новые ограничения решили ввести сразу на два месяца из-за приближающихся зимних праздников.

«Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий», — пояснил Сергей Собянин.

Правительство Москвы старается вводить неизбежные ограничения на максимально короткий срок, продлевая их по мере необходимости.

«Однако в этот раз мы поступили иначе. Новые ограничения вводятся сразу на два месяца — до 15 января 2021 года», — добавил Мэр Москвы.

По его словам, ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой.

«Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей», — подчеркнул Сергей Собянин.

В Москве продолжается рост количества подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сегодня развернуто более 15 тысяч коек для больных с COVID-19, задействовано 70 процентов этого фонда. При необходимости медики могут использовать коечный резерв.