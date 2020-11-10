Обновление платформ началось на станции Апрелевка

Модернизация пассажирских платформ 1 и 2 началась на станции Апрелевка будущего четвертого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) во вторник, 10 ноября.

Фото: mzd.rzd.ru mzd.rzd.ru

На время работ посадка и высадка пассажиров будет осуществляться с новой платформы 3. После модернизации на станции будут три «островные» платформы. Их оборудуют навесами для защиты от дождя и снега. Также на них организуют динамичную навигацию.

Для пассажиров построят мост-конкорс для безопасного перехода железной дороги. Он будет иметь пять выходов — три на железнодорожные пути, один на улицу Первомайскую и еще один на Августовскую улицу.