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Обновление платформ началось на стации Апрелевка будущего МЦД-4

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад
Модернизация пассажирских платформ 1 и 2 началась на станции Апрелевка будущего четвертого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) во вторник, 10 ноября.
Обновление платформ началось на станции Апрелевка
Фото: mzd.rzd.rumzd.rzd.ru
На время работ посадка и высадка пассажиров будет осуществляться с новой платформы 3. После модернизации на станции будут три «островные» платформы. Их оборудуют навесами для защиты от дождя и снега. Также на них организуют динамичную навигацию.
Для пассажиров построят мост-конкорс для безопасного перехода железной дороги. Он будет иметь пять выходов — три на железнодорожные пути, один на улицу Первомайскую и еще один на Августовскую улицу.
Завершить строительство моста и вестибюля станции планируется в середине следующего года.
Новости Москвы,Апрелевка,
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