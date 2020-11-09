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Новый природный заказник создали в Подмосковье 

Вечерняя Москва 56 минут назад
Новый природный заказник создали в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва
Новый заказник «Чередовский» появится в Волоколамском округе, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

— При обследовании территории на стадии проектирования заказника специалисты зафиксировали большое видовое разнообразие флоры и фауны. Здесь обитает 64 вида позвоночных животных, в том числе охраняемые на территории области черный коршун, серый журавль, трехпалый дятел и кедровка, — уточнила заместитель министра Ирина Стальнова.

Изначально запланированную площадь заказника увеличат в три раза, так как ученые выявили на территории ценные экосистемы. Территория заказника включает в себя большое количество холмов протяженностью от 400 метров до километра, а также переходных и верховых болот, сообщает «Радио 1».
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, что программа «Экология и окружающая среда Подмосковья» получит в новом году более 10 миллиардов рублей. Как заявила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова, несмотря на ситуацию с коронавирусом, вопросы экологии остаются важными для региона.
В Ивановской области начал действовать социальный проект «Дед плохому не научит». Как сообщает ОТР, проект основан на передаче опыта старшего поколения детям. Пенсионеры-наставники проводят для ребят мастер-классы: рассказывают, как ухаживать за животными, сажать и белить деревья.
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Новости Москвы , Алла Полякова , Московская область
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