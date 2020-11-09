Новый природный заказник создали в Подмосковье 

— При обследовании территории на стадии проектирования заказника специалисты зафиксировали большое видовое разнообразие флоры и фауны. Здесь обитает 64 вида позвоночных животных, в том числе охраняемые на территории области черный коршун, серый журавль, трехпалый дятел и кедровка, — уточнила заместитель министра Ирина Стальнова.