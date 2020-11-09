Москва продаст и сдаст в аренду 7 тысяч объектов недвижимости 

Инвестпортал Москвы предлагает более семи тысяч объектов недвижимости для покупки или аренды.

С помощью портала можно записаться на осмотр зданий и помещений, земельных участков, машино-мест, ознакомиться с конкурсной документацией и подать заявку на участие в электронных торгах.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов рассказал, что с момента запуска Инвестпортала в 2014 году с его помощью было продано около 2,5 тысячи объектов недвижимости на 23 миллиарда рублей. Их общая площадь составила 271,5 тысячи квадратных метров.

«Предприниматели и граждане активно пользуются площадкой, на которой могут онлайн приобрести или арендовать недвижимость как для развития своего бизнеса, так и для личного использования», — подчеркнул Ефимов.

По его словам, сайт investmoscow.ru остается одним из самых популярных ресурсов для бизнеса: за шесть лет его посетили более 11 миллионов человек, а каждый день на него заходят более 8,1 тысячи пользователей.

Информацию об электронных торгах в разделе портала «Имущество от города» обновляют ежедневно. Там можно посмотреть документацию, фотографии объектов, задать уточняющие вопросы и записаться на осмотр.

Для поиска подходящего объекта можно использовать фильтр, отсортировав недвижимость по типу, площади, виду торгов, адресу. Также объект можно выбрать на карте.

Сервисом по осмотру объектов за все время воспользовались более 121 тысячи раз. Всего на сайте зарегистрировано более 37 тысяч личных кабинетов.

Глава Департамента инвестиционной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что даже во время коронавирусных ограничений, когда выезжать на объекты было нельзя, потенциальные покупатели активно добавляли объекты торгов в избранное.

За последние полгода на investmoscow.ru появились новые сервисы: предприниматели получили возможность подавать онлайн-заявки на грант для собственников коммерческой недвижимости, получать инвестиционный вычет и подбирать промышленные площадки.

Функционал портала будет и дальше дорабатываться и совершенствоваться, заверила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева