"Кремлевская елка" пройдет без зрителей

"Принято решение, что оно (новогоднее представление - ред.) будет отснято в виде спектакля. Представление мы готовим. Но зрителей с учетом коронавируса, естественно, никаких не будет", - сказал Антонцев.
"То есть сочетание того наследия книжного, культурного совместно с современной психологией, причем не противопоставляя... а дополняя друг друга", - отметил Антонцев, добавив, что в этом году при подготовке Кремлевской елки использовались световые эффекты. Планируется, что представление начнется с Политехнического музея, сказал он.
"Мы пока информацией не обладаем. К сожалению, до настоящего времени управделами не проинформировано", - сказала она, отметив, что раньше Московский профсоюз и управделами президента заблаговременно утверждали сценарий детского праздника и прорабатывали другие организационные вопросы.