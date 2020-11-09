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В Московском зоопарке умер один из двух белых медведей 

Москва24 и ещё 7 58 минут назад
В Московском зоопарке умерла белая медведица
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Белая медведица умерла в столичном зоопарке в возрасте 29 лет, сообщает пресс-служба зоосада.

"Умерла наша белая медведица Мурма. Ветеринарные врачи и киперы боролись до последнего, чтобы продлить жизнь нашей любимой медведицы. Но, к сожалению, возраст уже не позволил — в дикой природе они очень редко доживают до таких лет", — сказано в сообщении.

Специалисты зоопарка подчеркнули, что медведица была активной: она плавала в бассейне, занималась на тренингах, а также доверительно относилась к киперам.

" (Она) показывала им зубы, через специальный рукав давала лапку для осмотра и взятия крови", — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что Мурма с 2013 года жила в вольере с другим медведем Врангелем. Однако совместных детенышей у них не было.

"Всего у Мурмы было 10 детенышей. Сейчас они живут в зоопарках по всему миру: в Европе, в Китае и Японии. Трое внуков Мурмы подрастают на Антибах", — заключили в зоосаде.

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