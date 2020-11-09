Москвичей пригласили создать видеооткрытку

Столичным жителям предложили создать оригинальный видеоролик для поздравления с Днем матери, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Отмечается, что записывающее устройство в процессе записи необходимо держать горизонтально. Максимальная длина ролика должна составлять две минуты. На видео можно прочитать известные стихотворения, посвященные матерям или женщинам, а также работы собственного авторства.

Созданные ролики с поздравлениями необходимо отправить на адрес электронной почты: pr@mosgor-park.ru. В сопроводительном письме необходимо указать название и автора произведения, а также имя и фамилию чтеца. Данную информацию не надо дублировать в видеоролике.

Прием материалов уже начался. Впоследствии их разместят в аккаунтах Мосгорпарка в социальных сетях.

В материале отмечается, что впервые подобный "Стихоговоритель" провели в 2016 году в Петровском парке. Тогда студенты Российского института театрального института читали стихотворения к памятным датам. В 2017 году знаменитые произведения читали дети. Такие мероприятия провели и в следующие годы ввиду его популярности.