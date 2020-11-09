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Погода в Москве: В Москве в понедельник ожидается облачная погода без осадков 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Фото: РИА Новости
Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется лишь до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков. Днем плюс 3-5 градусов, в Подмосковье от плюс одного до плюс шести", — сказал Синенков.

Синоптик добавил, что ожидается западный ветер, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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Новости Москвы , Погода , Александр Синенков , РИА Новости , Московская область
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