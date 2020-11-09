Синоптики рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется лишь до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков. Днем плюс 3-5 градусов, в Подмосковье от плюс одного до плюс шести", — сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ожидается западный ветер, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.