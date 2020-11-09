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Погода в Москве: Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени 

Москва24 и ещё 9 2 часа назад
Минувшая ночь стала самой холодной за осень
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве минувшей ночью прошли первые заморозки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного метеобюро. Синоптики рассказали, что на метеостанции ВДНХ в районе 06:00 температура опустилась до -0,5 градуса, а в Тушине показатели упали до -1,7 градуса. Таким образом, прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени, уточнили метеорологи. Предыдущий минимум отмечался 21 октября (+0,7 градуса).
В метеобюро уточнили, что самым морозным 9 ноября в столице было в 1908 году, когда температура воздуха опустилась до -16,8 градуса. По словам метеорологов, на текущей неделе температура ночью может опуститься до -5 градусов.
Накануне температура в городе побила рекорд за 70 лет. В этот день столбики термометров достигли отметки в +10 градусов. Синоптики отмечали, что в столице было на семь-восемь градусов выше климатической нормы.
Ранее специалисты рассказали, когда в Москве выпадет снег. По словам главы ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, выпадения интенсивных снежных осадков в столице не стоит ждать как минимум до середины ноября.
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Новости Москвы , Погода
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