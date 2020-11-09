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Погода в Москве: синоптик рассказал, когда столицу накроет снег 

Газета.Ru и ещё 1 16 часов назад
Синоптик рассказал, когда Москву накроет снег
Фото: РИА Новости
Москва останется бесснежной практически до конца ноября. Об этом рассказал РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, средняя дата установления устойчивого снежного покрова приходится обычно на 28 ноября. Тишковец считает, что в этом году снежная традиция нарушена не будет.

"Столичный регион в ближайшее время вообще не побелеет от снега, а период бесснежья продлится как минимум до 20-22 ноября", — сказал Тишковец.

Он также прокомментировал сообщения о том, что вечером 9 ноября в Москве был замечен небольшой снег. Как пояснил синоптик, этот снег принесет не более 1 мм осадков, он быстро пройдет и растает, либо его сметет ветер.
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Новости Москвы , Погода , Евгений Тишковец , РИА Новости
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