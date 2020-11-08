Собянин расстроил москвичей

"Нужны, конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что вновь наращивается динамика по ковиду", — сказал он, комментируя продление дистанционной учебы для школьников 6-11-х классов до 22 ноября.