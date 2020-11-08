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Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве пока нестабильна даже при удаленке в школах 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Собянин расстроил москвичей
Фото: ТАСС
Стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве пока не произошло даже после введения дистанционного обучения.
Об этом сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

"Нужны, конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что вновь наращивается динамика по ковиду", — сказал он, комментируя продление дистанционной учебы для школьников 6-11-х классов до 22 ноября.

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