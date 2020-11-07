В Москве вводят новые меры по борьбе с COVID-19

В Москве введут новое ограничение из-за пандемии COVID-19. В префектурах и управах начнёт работать регистрация номеров телефонов на входе (чек-ин). Эта мера вступит в силу с 12 ноября. Указ подписал мэр Сергей Собянин, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
«Система не запретительная или контрольная, система больше информационная. Она позволяет посетителям тех или иных заведений узнавать, был ли у них возможный контакт с заболевшим, и своевременно обратиться к врачу, сдать анализы», - сказал Немерюк.
По его словам, чек-ин позволяет специалистам проводить эпидемиологические расследования.
В столице с октября уже действует система регистрации по QR-коду. Она обязательна для ночных клубов, баров и других развлекательных заведений. Если кто-то из посетителей заболеет, всех его соседей оповестят о необходимости пройти тестирование на COVID-19.
Ранее «Рамблер» сообщал, что действие системы чек-ин в Москве продлили до 29 ноября.