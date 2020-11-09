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В Москве за сутки выписаны 3313 лечившихся от коронавируса 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Ещё 3313 москвичей вылечились от коронавируса
Фото: АГН «Москва»
За сутки ещё 3313 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 343 тыс.
Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 343 226», — цитирует её сайт «Москва 24».

Ранее власти Москвы сообщили, что лекарств против коронавирусной инфекции имеется в столице в достаточном объёме.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.
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Новости Москвы , Игорь Высоцкий , Правительство Москвы , Санкт-Петербург
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