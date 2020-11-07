Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата 

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Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу утром в связи с годовщиной исторического парада 1941 года возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, в церемонии также приняли участие московские волонтеры, представители общественных организаций, молодежных патриотических объединений.

Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей, поставили их перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата. Церемонию сопровождал оркестр Преображенского полка.

Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили красные гвоздики к Могиле Неизвестного солдата. После церемонии и гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота почетного караула.

Участники церемонии были в масках и соблюдали социальную дистанцию.