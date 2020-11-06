Москвичам рассказали, когда резко похолодает

Тёплая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие выходные, а на следующей неделе её сменит резкое похолодание.

В выходные показания термометров ещё будут превышать климатическую норму примерно на шесть градусов, хотя перестройка атмосферных процессов над европейской территорией России уже идёт — начинается перенос воздушных масс с северо-запада и севера, — передаёт RNS со ссылкой на сообщение Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, 7 ноября воздух в Москве прогреется до 9–11 градусов, а по области — до 6–11 градусов. Местами пройдёт кратковременный дождь, скорость северо-западного ветра составит 8–13 метров в секунду. 8 ноября температура воздуха снизится примерно на градус, прогнозируются осадки, а местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

В начале следующей недели температурный фон в столице вернётся к климатическим значениям. Днём воздух будет прогреваться до 1–3 градусов, возможны заморозки. Погода будет ветреной, при этом вероятность осадков уменьшится.