На станциях МЦК построят новые вестибюли

Новые вестибюли могут построить на станциях Московского центрального кольца для увеличения их пропускной способности из-за роста пассажиропотока. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам селекторного совещания мэра Москвы Сергея Собянина и гендиректора — председателя правления компании "РЖД" Олега Белозерова, где обсуждались вопросы развития Центрального транспортного узла (ЦТУ).

"В ходе совещания Сергей Собянин Олег Белозеров приняли решение проработать вопросы строительства дополнительных вестибюлей на станциях МЦК, пропускная способность которых в ближайшие годы будет исчерпана вследствие роста пассажиропотока", — говорится в сообщении.

В 2019 году интервал движения поездов на МЦК был сокращен с пяти до четырех минут в часы пик. Кроме того, в течение последнего года появились новые пассажирские сервисы: вагон тишины, зеленые сиденья для пассажиров, которым стоять сложнее, чем остальным, сервисы платежей MirPay и HuaweiPay, а также пилотный проект по информированию пассажиров об отправлении ближайших пригородных поездов.

"В 2021 г. планируется открыть пересадку в теплом контуре на станции Окружная, а также внеуличные пешеходные переходы через пути МЦК в районе станций Коптево и Панфиловская", — уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, на МЦК расположены 31 станция, 26 пересадок на метро, десять пересадок на железнодорожный транспорт, пять пересадок на четыре станции Московских центральных диаметров. Благодаря запуску кольца на 15% была разгружена Кольцевая линия метро, на 20-40% — центральные железнодорожные вокзалы.