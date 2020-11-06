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Объявлена дата открытия движения по ЦКАД-3

Lenta.ru
2 часа назад
Движение по ЦКАД-3, самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги, откроют 11 ноября. Об этом ТАСС сообщили представители вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Объявлена дата открытия движения по ЦКАД-3
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что минимальная стоимость проезда по всем 105 километрам дороги при наличии скидки по транспондеру составит 840 рублей для грузовых автомобилей и 255 рублей — для легковых.
Центральная кольцевая автодорога — один из крупнейших проектов последних лет по созданию транспортной инфраструктуры, который позволит не только разгрузить Москву и подтолкнуть развитие региона, но и стать плацдармом для крупных международных транспортных коридоров в Европу. Работа над ЦКАД включена в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанный до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.
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