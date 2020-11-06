Объявлена дата открытия движения по ЦКАД-3

Отмечается, что минимальная стоимость проезда по всем 105 километрам дороги при наличии скидки по транспондеру составит 840 рублей для грузовых автомобилей и 255 рублей — для легковых.

Центральная кольцевая автодорога — один из крупнейших проектов последних лет по созданию транспортной инфраструктуры, который позволит не только разгрузить Москву и подтолкнуть развитие региона, но и стать плацдармом для крупных международных транспортных коридоров в Европу. Работа над ЦКАД включена в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанный до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.