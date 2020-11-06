В Москве сократилось число нарушений в схеме размещения летних кафе 

Количество нарушений в сфере размещения летних кафе в Москве в 2020 году сократилось на 35%. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

По его словам, в этом году, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, количество веранд и летних в городе осталось на уровне предыдущего года. При этом в результате проведенных сотрудниками Государственной инспекции по недвижимости проверок было выявлено всего 131 нарушение. В основном они были связаны с превышением площади летнего кафе или размещением его не в соответствии с ранее заявленным проектом.

Чаще всего нарушали правила владельцы кафе в Центральном, Северном и Южном административных округах столицы.

«Снижение количества нарушений — во многом результат активной информационной работы Госинспекции по недвижимости, которая регулярно проводит онлайн-мероприятия для предпринимателей, в том числе по вопросам включения в городскую схему и размещения летних кафе и веранд», — пояснил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

Он также напомнил, что демонтировать летние кафе и веранды рестораторы должны не позднее 15 ноября.

«Рамблер» писал, что в этом году из-за угрозы распространения коронавируса сезон работы летних веранд был перенесен. Их монтаж был начат только в начале лета. А заработали летние веранды кафе и ресторанов с 16 июня.