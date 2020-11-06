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В Москве выявили 6 253 случая заражения коронавирусом за сутки

ТАСС
3 часа назад
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 6 253. Это максимум с 7 мая, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
В Москве выявили 6 253 новых случая COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Днем ранее прирост составил 5 255 случаев. В относительном выражении он ускорился с 1,2% до 1,4%.
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