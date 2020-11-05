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Собянин заявил, что система здравоохранения справляется с вызовами пандемии 

ТАСС 21 минуту назад
Собянин оценил работу системы здравоохранения
Фото: РИА Новости
Московская система здравоохранения справляется в задачами по лечению горожан и полностью обеспечена всеми необходимыми лекарствами. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Всегда у нас были в достаточном количестве, как только мы их регистрировали, то сразу закупали и полностью обеспечивали бесплатное лекарство для больниц. Главное при этом не рваться в аптеку, не покупать лекарства и не заниматься самолечением", — сказал Собянин.

Он добавил, что система здравоохранения на данный момент вполне справляется.

"Не нужно идти в аптеку когда у тебя ковид, надо звонить врачам и получать реце