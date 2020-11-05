Собянин оценил работу системы здравоохранения

Московская система здравоохранения справляется в задачами по лечению горожан и полностью обеспечена всеми необходимыми лекарствами. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
"Всегда у нас были в достаточном количестве, как только мы их регистрировали, то сразу закупали и полностью обеспечивали бесплатное лекарство для больниц. Главное при этом не рваться в аптеку, не покупать лекарства и не заниматься самолечением", — сказал Собянин.
Он добавил, что система здравоохранения на данный момент вполне справляется.
"Не нужно идти в аптеку когда у тебя ковид, надо звонить врачам и получать реце