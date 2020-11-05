Собянин: 95% умерших от COVID занимались самолечением

95% больных коронавирусной инфекцией, которые скончались в московских больницах, до госпитализации занимались самолечением, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

«Вы знайте, кто умирает в наших больницах? В первую очередь это те, кто занимается самолечением — это 95%. Не надо пытаться найти подходящее лекарство в аптеке, вы можете выписать сами себе неправильное лекарство, загнать болезнь внутрь и получить тяжелейшее осложнение», — сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что, если человек болен коронавирусом, он должен обратиться к врачу, взять выписанный рецепт и получить лекарство согласно рецепту, а не заниматься самолечением.

«Лекарства у нас всегда были в достаточном количестве. Как только они появлялись, мы сразу же закупали их и полностью обеспечивали необходимыми лекарствами амбулаторных больных», — подчеркнул мэр.

Ранее мэр сообщал, что система здравоохранения столицы на сегодняшний день справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть.

С начала пандемии в городе выявили 450 436 случаев заражения Covid-19, умер 7071 заболевший, врачи вылечили 329 201 пациента.