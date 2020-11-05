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Власти Москвы объяснили отказ от локдауна из-за коронавируса 

Lenta.ru 39 минут назад
Власти Москвы объяснили отказ от локдауна
Фото: ТАСС
Власти Москвы отказались вводить локдаун и полностью закрывать город из-за коронавируса благодаря системной работе и подготовке здравоохранения. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.
По словам Ефимова, также нет необходимости вводить в Москве пропускной режим или ужесточать требования по дистанционной работе для офисных сотрудников. Он выразил надежду, что соблюдение нынешних «мягких ограничений» позволит избежать ужесточения требований, введенных указом мэра.
Собянин высказался о жестких мерах из-за COVID-19
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют закрывать город из-за коронавирусной инфекции. Градоначальник указал, что инфекция еще не ушла и за границей вводят более жесткие ограничения, но в Москве здравоохранение пока справляется с нагрузкой.
По данным на 5 ноября, в Москве выявлено 5255 новых случаев коронавируса, 3670 заражений и 67 летальных исходов. Всего с начала пандемии зарегистрировано 450 436 новых заражений, выздоровел 329 201 человек, умер 7071.
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Новости Москвы , Владимир Ефимов , Сергей Собянин , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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