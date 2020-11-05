В Москве заметили краснокнижную серую утку 

В столичном «Серебряныом бору» специалисты заметили редкую для города краснокнижную серую утку, которую не видели уже много лет, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

«Самец серой утки был пойман в объектив фотокамеры специалистом дирекции природной территории «Серебряный бор» на озере Бездонном. Он плавал среди многочисленных крякв», — говорится в сообщении.

Эта птица отличается от крякв более серым и монотонным окрасом, а еще она меньше по размеру. Серая утка занесена в Красную книгу Москвы с нулевой категорией редкости, то есть исчезнувший вид, который перестал обитать в столице после 1960 года. Но теперь есть шанс еще увидеть птицу в городе.

Серая утка питается в растительным кормом, птица предпочитает гнездиться в лесных и степных зонах Евразии и Северной Америки. С конца сентября она перелетает на морские побережья южнее гнездового ареала.