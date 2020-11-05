Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Москве заметили краснокнижную серую утку 

РИАМО 1 час назад
В Москве заметили краснокнижную серую утку
Фото: © РИАМО, Пелагия Тихонова
В столичном «Серебряныом бору» специалисты заметили редкую для города краснокнижную серую утку, которую не видели уже много лет, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

«Самец серой утки был пойман в объектив фотокамеры специалистом дирекции природной территории «Серебряный бор» на озере Бездонном. Он плавал среди многочисленных крякв», — говорится в сообщении.

Эта птица отличается от крякв более серым и монотонным окрасом, а еще она меньше по размеру. Серая утка занесена в Красную книгу Москвы с нулевой категорией редкости, то есть исчезнувший вид, который перестал обитать в столице после 1960 года. Но теперь есть шанс еще увидеть птицу в городе.
Серая утка питается в растительным кормом, птица предпочитает гнездиться в лесных и степных зонах Евразии и Северной Америки. С конца сентября она перелетает на морские побережья южнее гнездового ареала.
Видео дня. В СИЗО подменили арестанта за карточный долг
РИАМО: последние новости
Возведение 68‑этажной башни в «Москва‑Сити» закончат в ноябре Возведение 68‑этажной башни в «Москва‑Сити» закончат в ноябре Общая строительная готовность Юго‑Восточной хорды составляет 34% Общая строительная готовность Юго‑Восточной хорды составляет 34% 103 км дорог построили в Москве с начала 2020 года 103 км дорог построили в Москве с начала 2020 года
Новости Москвы
Читайте также