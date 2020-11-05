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Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео 

Алевтина Жаркова 4 часа назад
В центре Москвы перевернулась полицейская машина. По данным Telegram-канала «Москва 24», инцидент со спецавтомобилем произошел на Большой Лубянке. Движение автотранспорта в районе ДТП временно ограничено.
На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство лежит на боку, около места происшествия находятся стражи порядка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее на юго-западе столицы столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль. В результате аварии у станции метро «Калужская» пострадал один человек — фельдшер неотложки.
Новости Москвы , Видео , Происшествия
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