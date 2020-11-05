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Собянин: ситуация с COVID в Москве ухудшилась 

Павел Тиунов 2 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в начале недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице обострилась, сообщает РИА Новости. В понедельник градоначальник уверял москвичей в обратном.
Как сообщал «Рамблер», 2 ноября Собянин отметил, что по результатам двух предыдущих недель можно говорить, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизируется. По его словам, ограничительные меры, принятые руководством мегаполиса, дали свои плоды: коечный фонд свободен на 50%, а у столичной медицинской системы «есть запас прочности».
Определен еще один необычный симптом COVID-19
5 ноября Собянин заявил, что с понедельника ситуация в Москве снова начала усложнилась. Об этом, по его словам, свидетельствует статистика по выявлению новых заражений и госпитализации больных COVID-19 жителей столицы. Он подчеркнул, что ранее к снижению показателей привели строгое соблюдение масочного режима и перевод части офисного персонала на дистанционный ежим работы.

«Последние две недели динамика снизилась. Но в начале этой — ситуация снова стала обостряться», — констатировал мэр.

Ранее, как сообщал «Рамблер», продлил «удаленку» для учеников московских школ с 6-го по 11-ый класс. Школьники продолжат домашнее обучение по меньшей мере до 22 ноября. Он подчеркнул, что в создавшихся условиях «расслабляться рано». По его словам, со дня введения дистанционного режима обучения три недели назад доля старшеклассников, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, снизилась почти вдвое.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , РИА Новости
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