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В Москве завершили строительство второго небоскреба Neva Towers 

РИА Недвижимость и ещё 7 2 часа назад