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За три года в Новой Москве построят 77 км дорог и 12 станций метро 

Москва меняется 2 часа назад
В Новой Москве построят 77 км дорог и 12 станций метро
Фото: Москва меняется
В рамках реализации Адресной инвестиционной программы за три года в Новой Москве планируется построить 77 километров дорог и 12 станций метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«За три года дорожная сеть Новой Москвы увеличится на 77 км. Также за счет бюджетных средств построят десять искусственных сооружений и четыре пешеходных перехода», — рассказал Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра отметил, что в ТиНАО продолжается формирование поперечных связей.

«Ключевым проектом остается строительство магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — сказал Андрей Бочкарев.

Глава Строительного комплекса добавил, что в рамках реализации Адресной инвестиционной программы до конца 2023 года, постановление по которой подписано сегодня на заседании при участии мэра Москвы Сергея Собянина, на территории Новой Москвы планируется завершить строительство 12 станций метрополитена.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Андрей Бочкарев
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