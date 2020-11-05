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Строительство Юго-Восточной хорды в Москве завершено на треть 

РИА Недвижимость и ещё 12 57 минут назад
Строительство Юго-Восточной хорды завершено на треть
Фото: РИА Новости
Строительная готовность Юго-Восточной хорды составляет 34%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Несмотря на пандемию, мы продолжаем активное дорожное строительство. Готовность Северо-Восточной хорды составляет две трети. Юго-Восточная хорда является самой молодой, ее строительство завершено на треть", — сказал он во время осмотра строительства участка магистрали от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

По данным мэрии, работы на указанном участке уже выполнены на 82%. Завершить его строительство планируется в первом полугодии 2021 года, однако автомобильное движение здесь откроют только после открытия съездов на Рязанский проспект.
Юго-Восточная хорда пройдет от пересечения Северо-восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны. Дорогу свяжут с другими хордовыми трассами, благодаря чему в Москве будет образовано еще одно автомобильное кольцо. Полностью закончить строительство хорды предполагается в конце 2022 — начале 2023 годов.
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