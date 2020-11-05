Строительство Юго-Восточной хорды завершено на треть

Сергей Собянин. Строительная готовность Юго-Восточной хорды составляет 34%, сообщил мэр Москвы

"Несмотря на пандемию, мы продолжаем активное дорожное строительство. Готовность Северо-Восточной хорды составляет две трети. Юго-Восточная хорда является самой молодой, ее строительство завершено на треть", — сказал он во время осмотра строительства участка магистрали от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

По данным мэрии, работы на указанном участке уже выполнены на 82%. Завершить его строительство планируется в первом полугодии 2021 года, однако автомобильное движение здесь откроют только после открытия съездов на Рязанский проспект.

Юго-Восточная хорда пройдет от пересечения Северо-восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны. Дорогу свяжут с другими хордовыми трассами, благодаря чему в Москве будет образовано еще одно автомобильное кольцо. Полностью закончить строительство хорды предполагается в конце 2022 — начале 2023 годов.