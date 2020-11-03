В столице запустили проект для молодежи

Москвичи с 3 по 11 ноября смогут принять участие в краудсорсинг-проекте по развитию приложения «Зачетная Москва». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Отмечается, что предложить свои идеи можно будет до 6 ноября, до 8 числа эксперты отберут лучшие из них, а затем, с 9 по 11 ноября, за них проголосуют сами пользователи.

Фото: nsn.fm nsn.fm

«Уже сейчас для участия в краудсорсинг-проекте зарегистрировались более 10 тысяч человек», - отмечается на сайте столичного мэра.

Заммэра Наталья Сергунина добавила, что «Зачетная Москва» - это приложение для студентов, которое было запущено в ноябре прошлого года. Она предположила, что за год у молодежи наверняка накопилось достаточно идей о том, как его улучшить.

Добавим, платформа crowd.mos.ru появилась в 2014 году, за шесть лет ее пользователями стали более 200 тысяч человек. Они предложили более 100 тысяч идей, свыше двух тысяч из них уже реализованы. Москвичи участвовали в проектах «Мой парк», «Московские библиотеки», «Культурные центры. Будущее», «Музеи Москвы», «Электронный дом», «Мой офис госуслуг» и других.

Между тем, ранее стало известно, что два столичных проекта стали финалистами международного конкурса «умных» городов WeGO. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, подчеркнув, что речь идёт о проекте «Активный гражданин» и мобильном приложение «Моя Москва».