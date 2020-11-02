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«Цифровой бал» пройдет в столице 

Вечерняя Москва и ещё 1 3 часа назад
Цифровой бал пройдет в столице
Фото: pixabay.com
7 ноября в Москве в рамках всероссийского профессионального праздника — Дня финансиста — пройдут культурно-деловое событие «Цифровой бал» и награждение победителей премии «Будущее финансового рынка: цифровизация» — одного из самых масштабных конкурсов для молодых профессионалов в сфере финансов и цифровых технологий. Из-за эпидемиологической ситуации в столице основные мероприятия будут проведены в онлайн-формате и режиме видеоконференций.
«Цифровой бал» организован с целью обсуждения вопросов цифровой трансформации и формирования научно-технологического будущего России, развития инновационного потенциала и социальной активности и объединяет молодежное сообщество, представителей бизнеса, власти, российских и зарубежных экспертов.
Событие носит некоммерческий характер и призвано стать одним из важных звеньев для развития цифровой грамотности, содействия внедрению новых технологий, поддержки молодых профессионалов и перспективных проектов. Деловая программа пройдет в формате онлайн-марафона, где спикеры расскажут о процессе цифровой трансформации в самых разных сферах жизни.
В рамках события также пройдут подведение итогов и награждение победителей молодежной премии «Будущее финансового рынка: цифровизация».
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