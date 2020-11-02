В Москве выбирают название для большого кольца метро

В проекте «Активный гражданин» открылось голосование , в котором жители Москвы смогут предложить название для Большой кольцевой линии метро. В 2017 году название для нового кольца уже выбирали, но после открытия в 2018-м первого участка стало поступать много обращений от горожан, которые посчитали, что оно не очень удачное.

В транспортную систему столицы уже входят и Кольцевая линия метро, и Московское центральное кольцо, поэтому может возникнуть путаница. Сейчас станциями нового кольца пользуются сотни тысяч человек, и похожие названия часто заставляют пассажиров испытывать неудобства.

Во время голосования москвичи смогут предложить свои варианты. Новое кольцо метро — крупнейший транспортный проект в мире, поэтому его название должно быть не только ярким, но и отражать весь масштаб.

Mos.ru

Длина новой линии составит 70 километров, на ней будет 31 станция. Сегодня работает уже девять станций. Движение по первому участку запустили в феврале 2018 года: на северо-западе Москвы открыли станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», « ЦСКА » и «Петровский парк», в конце того же года открылась еще одна — «Савеловская». В марте 2020 года пассажиров приняли станции «Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегородская». Участок кольца от «Нижегородской» до «Савеловской» будет полностью готов в конце 2021 — начале 2022 года. В течение 2022 года планируется замкнуть кольцо.

Магистраль может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего чемпиона — Вторую кольцевую линию Пекинского метрополитена (57 километров).

За первые два года новой кольцевой линией воспользовались 58 миллионов раз. Благодаря новым станциям метрополитен станет ближе для сотен тысяч москвичей. Таким образом, будет выполнена главная задача кольца — разгрузить существующие линии и помочь пассажирам быстрее добираться из одного района в другой без необходимости ехать в центр для пересадки.

Проект «Активный гражданин» начали реализовывать в 2014 году. За это время к нему присоединились более 4,6 миллиона человек. Участники выбирают улицы и дворы, которые необходимо благоустроить, голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников и предлагают идеи по развитию города. С момента запуска проекта прошло более 4,6 тысячи голосований.