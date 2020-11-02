Собянин оценил результаты мер для школьников

"Помимо медицинских мер были предприняты меры карантинного характера, в частности, были объявлены двухнедельные каникулы у школьников и школьники старших классов с 6 по 11 были переведены на дистанционное обучение. В результате количество заболевших подростков в этом возрасте снизилось по сравнению с предыдущим периодом в два раза", — сказал Собянин.