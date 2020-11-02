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Собянин оценил результаты карантинных мер для школьников 

РИА Новости 1 час назад
Собянин оценил результаты мер для школьников
Фото: ТАСС
Карантинные меры для школьников, в частности, перевод старшеклассников на дистанционное обучение позволили сократить заболевание коронавирусом у подростков в Москве в два раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по COVID-19.

"Помимо медицинских мер были предприняты меры карантинного характера, в частности, были объявлены двухнедельные каникулы у школьников и школьники старших классов с 6 по 11 были переведены на дистанционное обучение. В результате количество заболевших подростков в этом возрасте снизилось по сравнению с предыдущим периодом в два раза", — сказал Собянин.

Ранее Собянин продлил дистанционную учебу для школьников 6-11 классов до 8 ноября.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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