Собянин оценил результаты мер для школьников

Карантинные меры для школьников, в частности, перевод старшеклассников на дистанционное обучение позволили сократить заболевание коронавирусом у подростков в Москве в два раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по COVID-19.
"Помимо медицинских мер были предприняты меры карантинного характера, в частности, были объявлены двухнедельные каникулы у школьников и школьники старших классов с 6 по 11 были переведены на дистанционное обучение. В результате количество заболевших подростков в этом возрасте снизилось по сравнению с предыдущим периодом в два раза", — сказал Собянин.
Ранее Собянин продлил дистанционную учебу для школьников 6-11 классов до 8 ноября.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.