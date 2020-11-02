Собянин сделал заявление по ситуации с COVID по Москве

За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 4796 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В целом по стране выявлено 18 257 новых заболевших. Всего с начала пандемии количество инфицированных исчисляется 1 655 тысячами человек, количество выздоровевших на данный момент превышает 1 236 тысяч человек.

Ситуацию в регионах Песков охарактеризовал как напряженную: в некоторых регионах 90% койкомест для инфицированных уже заняты, не хватает медперсонала, врачей, лекарств. При этом Песков акцентировал внимание на том, что ответственные за положение в регионах чиновники работают практически в круглосуточном режиме, и напомнил о необходимости соблюдать все рекомендации медиков, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. При этом Песков акцентировал внимание на том, что ответственные за положение в регионах чиновники работают практически в круглосуточном режиме, и напомнил о необходимости соблюдать все рекомендации медиков, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.