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Собянин сделал заявление по ситуации с COVID по Москве

Артём Кульша
2 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизируется, сообщает РИА Новости. Главную роль, по его словам, сыграли ограничительные меры.
Собянин сделал заявление по ситуации с COVID по Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Градоначальник подчеркнул, что коечный фонд в настоящее время свободен на 50%, а у столичной медицинской системы «есть запас прочности».
За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 4796 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В целом по стране выявлено 18 257 новых заболевших. Всего с начала пандемии количество инфицированных исчисляется 1 655 тысячами человек, количество выздоровевших на данный момент превышает 1 236 тысяч человек.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые регионы РФ подошли к критической черте в возможности бороться с распространением коронавирусной инфекции. Помощник главы государства подчеркнул, что в настоящее время отечественная система здравоохранения испытывает максимально возможную нагрузку. Именно поэтому, по его словам, сегодня проверку на прочность проходят и другие государственные «узлы и механизмы».
Ситуацию в регионах Песков охарактеризовал как напряженную: в некоторых регионах 90% койкомест для инфицированных уже заняты, не хватает медперсонала, врачей, лекарств. При этом Песков акцентировал внимание на том, что ответственные за положение в регионах чиновники работают практически в круглосуточном режиме, и напомнил о необходимости соблюдать все рекомендации медиков, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. При этом Песков акцентировал внимание на том, что ответственные за положение в регионах чиновники работают практически в круглосуточном режиме, и напомнил о необходимости соблюдать все рекомендации медиков, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Новости Москвы,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,РИА Новости,
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