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Погода в Москве: Синоптики рассказали о погоде в Москве в День народного единства 

Rambler News Service 1 час назад
Синоптики рассказали о погоде 4 ноября
Фото: ТАСС
Теплая погода без осадков ожидается в Москве в День народного единства 4 ноября, сообщил сайт «Метеоновости» Московского метеобюро.

«Сохранится теплая погода и в среду, 4 ноября. Ночью +5.. +7, по области +3.. +8, днем +8.. +10, по области до +5. Из-за облаков будет выглядывать солнце, существенных осадков не ожидается», — говорится в заметке.

Аномально теплая погода будет наблюдаться в столичном регионе до конца текущей недели. Среднесуточная температура воздуха окажется выше климатической нормы на 5-7 градусов. Причиной станет обширный антициклон, который определит погоду в регионе.
Во вторник воздух в Москве прогреется до 8-10 градусов, по области до 5 градусов тепла. В четверг, после выходного дня, столбики термометров покажут 7-9 градусов в Москве и 5-10 градусов по Подмосковью, ожидаются небольшие дожди. В пятницу температура днем составит 3-8 градусов, осадки при этом сохранятся.
С начала новой недели температурный фон в Москве приблизится к норме. Дождь начнет переходить в мокрый снег и снег. Синоптики отметили, что такие погодные условия соответствуют календарю.
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