Оценена ситуация с экстренной и плановой помощью

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Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса оценил ситуацию с экстренной и плановой помощью в больницах столицы.

«Мы развернули работу всех резервных госпиталей мощностью около семи тысяч человек», — заявил Собянин.

Он отметил, что это позволило «сохранить в полном объёме экстренную и практически в полном объёме плановую помощь».

«Вся медицинская система осталась работать эффективно», — добавил мэр.

Согласно данным оперштаба Москвы на 2 ноября, в столице за последние сутки выявили 4796 новых случаев инфицирования COVID-19, всего выявлено 434 205 случаев. Всего 318 032 человека выздоровели, 6873 пациента с коронавирусом скончались.