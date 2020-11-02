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Канатную дорогу в Москве закрыли для посетителей 

Говорит Москва 1 час назад
Канатную дорогу закрыли для посетителей
Фото: ТАСС
Канатную дорогу в Москве закрыли для посетителей. До 18 ноября будет проводиться техническое обслуживание.
Обычно «канатку» закрывают весной и осенью на срок от трёх до пяти дней. В этот раз техобслуживание займёт около двух недель, поскольку специалистам предстоит укоротить трос. Делать это нужно спустя год-два после запуска объекта, а затем — каждые пять лет.
Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в ноябре 2018 года. Она связала олимпийский комплекс «Лужники» с Воробьёвыми горами и улицей Косыгина. Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая.
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