Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Погода в Москве: В Москве спрогнозировали облачную погоду на неделе 

Москва24 2 часа назад
Дан прогноз погоды на неделю в Москве
Фото: ТАСС
Облачная погода с небольшими дождями ближе к выходным ожидается в Москве на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

"3 и 4 ноября ожидается погода без осадков с температурой плюс 8-10 градусов. 5 ноября температура останется примерно такой же, но местами возможен небольшой дождь", — рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, облачная погода с редкими дождями сохранится до конца календарной недели. При этом возможно похолодание — например, 6 октября днем будет около 7 градусов тепла.
Днем позже, 7 ноября, ночная температура воздуха составит плюс 4 — 6 градусов, а дневная будет фиксироваться на уровне 9. Таким образом, климатическая норма будет превышена примерно на 6 градусов, как отметила Позднякова.
Ранее стало известно, что октябрь 2020 года в столице стал самым теплым в истории метеонаблюдений. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, среднемесячная температура воздуха в этом месяце составила +9,3 градуса. Такие показатели побили рекорд 1967 года, когда средняя температура составляла +9 градусов.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Москва24: последние новости
Ученые спрогнозировали период спада пандемии коронавируса в Москве Ученые спрогнозировали период спада пандемии коронавируса в Москве Скидки на проезд начнут действовать на двух линиях московского метро Скидки на проезд начнут действовать на двух линиях московского метро Собянин высказался против ввода комендантского часа Собянин высказался против ввода комендантского часа
Комментарии
Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео переполненного COVID-больными госпиталя в РФ
00:32
Появилось видео переполненного COVID-больными госпиталя в РФ
Общество Происшествия
Первая мощная метель в Сочи попала на видео
00:11
Первая мощная метель в Сочи попала на видео
Общество
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
00:57
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
00:44
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
Происшествия Криминал
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение