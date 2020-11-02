Дан прогноз погоды на неделю в Москве

Облачная погода с небольшими дождями ближе к выходным ожидается в Москве на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

"3 и 4 ноября ожидается погода без осадков с температурой плюс 8-10 градусов. 5 ноября температура останется примерно такой же, но местами возможен небольшой дождь", — рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, облачная погода с редкими дождями сохранится до конца календарной недели. При этом возможно похолодание — например, 6 октября днем будет около 7 градусов тепла.

Днем позже, 7 ноября, ночная температура воздуха составит плюс 4 — 6 градусов, а дневная будет фиксироваться на уровне 9. Таким образом, климатическая норма будет превышена примерно на 6 градусов, как отметила Позднякова.

Ранее стало известно, что октябрь 2020 года в столице стал самым теплым в истории метеонаблюдений. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, среднемесячная температура воздуха в этом месяце составила +9,3 градуса. Такие показатели побили рекорд 1967 года, когда средняя температура составляла +9 градусов.