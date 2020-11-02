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Специалист предрек москвичам пик коронавируса 14 декабря 

Газета.Ru 1 час назад
Москвичам назвали дату пика коронавируса
Фото: Газета.Ru
Руководитель группы по моделированию ситуации с COVID-19 в России, глава Центра компетенций Национальной технологической инициативы Алексей Боровков заявил, что пик пандемии коронавируса в Москве придется на 14 декабря. Об этом сообщают "Известия".
Он также рассказал о трех вариантах развития эпидемиологической ситуации в городе. В случае оптимистичного развития событий, количество заболевших достигнет 192 тыс. человек, а спада интенсивности заболевания стоит ожидать в феврале. Второй вариант является пессимистичным и предполагает выявление около 260 тысяч активных больных в Москве уже к 8 декабря. Средний вариант колеблется между первыми двумя.
Боровков также добавил, что для получения оценки по активным больным для всей страны эти цифры необходимо утроить. Предугадать же пик по всей России невозможно. Согласно последним данным, в России к настоящему моменту выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. Всего же в мире с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 46,5 млн заболевших.
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