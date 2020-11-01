Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Дороги в Москве промыли с шампунем при подготовке к зиме 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Дороги в Москве промыли с шампунем при подготовке к зиме
Фото: Вечерняя Москва
В Москве коммунальные службы промыли дороги и тротуары с шампунем в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства в соцсети Instagram в воскресенье, 1 ноября.
Уточняется, что это уже пятая по счету мойка с начала осени.

— Специальным средством тщательно промыли все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах обработку провели вручную комплексные бригады работников коммунальных служб, — уточняется в сообщении.

После мытья дорог с шампунем специалисты провели мойку обычной водой. С помощью моющего средства с дорожного покрытия удалось удалить мазутные, масляные и другие загрязнения. При этом шампунь полностью безопасен, не содержит кислот и щелочей.
Видео дня. Кадыров жёстко потребовал от Жириновского извиниться и не трогать религию
Вечерняя Москва: последние новости
Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим из-за COVID-19 Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим из-за COVID-19 Реставрация стелы с мозаичным портретом Дзержинского началась в Москве Реставрация стелы с мозаичным портретом Дзержинского началась в Москве Московский Кремль и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 4 ноября Московский Кремль и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 4 ноября
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
00:31
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
01:33
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на священника в Лионе
02:30
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на священника в Лионе
Пьяный священник обматерил гостей на похоронах и попал на видео
01:03
Пьяный священник обматерил гостей на похоронах и попал на видео
Опубликовано видео последствий землетрясения в Эгейском море
01:07
Опубликовано видео последствий землетрясения в Эгейском море
Облет заброшенной обсерватории «Зименки» попал на видео
00:49
Облет заброшенной обсерватории «Зименки» попал на видео
Момент взрыва кислородной будки на территории больницы попал на видео
01:10
Момент взрыва кислородной будки на территории больницы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение