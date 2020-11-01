Дороги в Москве промыли с шампунем при подготовке к зиме 

Москве коммунальные службы промыли дороги и тротуары с шампунем в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства в соцсети Instagram в воскресенье, 1 ноября.

Уточняется, что это уже пятая по счету мойка с начала осени.

— Специальным средством тщательно промыли все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах обработку провели вручную комплексные бригады работников коммунальных служб, — уточняется в сообщении.

После мытья дорог с шампунем специалисты провели мойку обычной водой. С помощью моющего средства с дорожного покрытия удалось удалить мазутные, масляные и другие загрязнения. При этом шампунь полностью безопасен, не содержит кислот и щелочей.