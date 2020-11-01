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Собянин: Антикоронавирусные меры показали свою эффективность 

РИАМО 1 час назад
Принятые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве показали свою эффективность, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Они (меры по борьбе с Covid-19 — ред.) показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться», — сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что москвичам сейчас надо быть очень внимательными и беречь себя.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Минздрав РФ
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