Принятые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве показали свою эффективность, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

«Они (меры по борьбе с Covid-19 — ред.) показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться», — сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что москвичам сейчас надо быть очень внимательными и беречь себя.

В городе с начала пандемии Covid-19 зафиксировано 424 148 случаев заболевания, врачи вылечили 314 791 пациента, умерли 6820 человек.