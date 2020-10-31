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В Москве отменили массовые мероприятия 4 ноября из‑за ситуации с Covid‑19 

РИАМО 11 минут назад
В Москве отменили праздничные мероприятия
Фото: РИАМО
В День народного единства и 7 ноября в столице не будут проводить массовые праздничные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Столичные власти, руководствуясь соображениями безопасности на фоне пандемии коронавирусной инфекции и действующими в связи с этим ограничениями, не одобрили массовые мероприятия в разных районах города 4 ноября», — говорится в сообщении.

Также отменили марш 7 ноября в честь годовщины военного парада на Красной площади в столице 1941 года.
С начала пандемии в столице зафиксировали 424 148 случаев Covid-19, скончались 6768 заболевших, выздоровели после коронавируса 311 450 пациентов. ​
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Новости Москвы , Правительство Москвы , РИА ФАН
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