В Москве отменили праздничные мероприятия

Все новости на карте

В День народного единства и 7 ноября в столице не будут проводить массовые праздничные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Столичные власти, руководствуясь соображениями безопасности на фоне пандемии коронавирусной инфекции и действующими в связи с этим ограничениями, не одобрили массовые мероприятия в разных районах города 4 ноября», — говорится в сообщении.

Также отменили марш 7 ноября в честь годовщины военного парада на Красной площади в столице 1941 года.

С начала пандемии в столице зафиксировали 424 148 случаев Covid-19, скончались 6768 заболевших, выздоровели после коронавируса 311 450 пациентов. ​