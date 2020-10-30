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Московский зоопарк сократит часы работы с 1 ноября 

Агентство «Москва» и ещё 1 28 минут назад
Московский зоопарк сократит часы работы
Фото: РИА Новости
Московский зоопарк изменит режим работы с ноября, сообщается в официальном аккаунте зоосада в Instagram.

«Световой день продолжает уменьшаться, и мы вынуждены сократить время работы зоопарка. С 1 ноября заглянуть в гости к нашим обитателям можно будет с 9:00 до 17:00, кассы закрываются в 16:00. Но не переживайте — погода пока хорошая. Большинство наших мохнатых (и не очень) жителей гуляет и греется на солнышке», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что некоторые теплолюбивые обитатели зоопарка, например, сурикаты и капибары, уже переведены в теплые помещения, но их все равно можно увидеть во внутренних вольерах.
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