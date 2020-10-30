Московский зоопарк сократит часы работы

«Световой день продолжает уменьшаться, и мы вынуждены сократить время работы зоопарка. С 1 ноября заглянуть в гости к нашим обитателям можно будет с 9:00 до 17:00, кассы закрываются в 16:00. Но не переживайте — погода пока хорошая. Большинство наших мохнатых (и не очень) жителей гуляет и греется на солнышке», — говорится в сообщении.