В Москве дроны станут доставлять грузы 

Москве появятся специальные зоны для тестирования летающих беспилотников (БПЛА). Планируется, что дроны станут доставлять грузы, пишут «Ведомости»

Рассматривается возможность создать зону для БПЛА на территории центра «Сколково». Там будут тестировать сервисы по доставке срочных (например, донорских органов) и крупных грузов. Также важен мониторинг инфраструктуры и отработка операций поиска и спасения, отметил исполнительный директор «Сколково» Алексей Беляков

Свободные полеты дронов над российскими городами запрещены законом. Тестирование дронов-доставщиков будет проходить в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Первые полеты, по оценкам, состоятся в 2021-2022 году. Практику тестирования БПЛА планируют распространить по всей России.