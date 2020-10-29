Хакеры смогут тайно следить за москвичами по видео 

Хакеры могут создать альтернативную систему распознавания лиц в Москве . Об этом сообщают «Известия».

Shodan, как сообщал «Рамблер», — хакерский поисковик. Там можно найти информацию об устройствах, подключенных к интернету. В настоящее время в базе данных Shodan имеется 15 тысяч скомпрометированных частных камер в Москве — не камер городской системы видеонаблюдения, а камер в квартирах, банках, магазинах и других частных организациях.

Собеседник в хакерских кругах рассказал «Известиям», что хакеры задумались о создании альтернативной системы распознавания лиц с использованием этих камер.

Исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов подтвердил, что это возможно. Он объяснил, что хакеры могут провести видеопоток с камер через программы распознавания лиц, накопить таким образом отметки о гражданах, а после этого — определять местоположение человека по фотографии и продавать эту информацию тем, кто в ней заинтересован.

«Хочется заметить, что создать эффективно работающую систему из взломанных частных камер все-таки довольно сложно», — заявил исследователь.

Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд назвал создание альтернативной системы распознавания лиц сложной, но не фантастической задачей при наличии знаний и ресурсов, а также удачи — уязвимые камеры должны быть сосредоточены достаточно плотно. Тем не менее он усомнился в том, что хакеры станут делать это, так как схема монетизации слишком сложна.