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В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом

RT на русском
49 минут назад
В Москве за сутки скончались 66 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
За сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом
Фото: ТАССТАСС
«В Москве скончались 66 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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