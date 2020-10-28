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Погода в Москве: Москвичам пообещали скорые ночные заморозки 

Rambler News Service 23 минуты назад
Москвичам пообещали скорые ночные заморозки
Фото: ТАСС
Ночные заморозки ожидаются в столице в ночь на 2 ноября, рассказал телеканалу «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В воскресенье и понедельник уже ночные температуры могут приближаться к нулевой отметке. В ночь на понедельник температурный фон от -1 градуса до +4. Уже отрицательные значения», — сказал он.

По словам специалиста, снег в Москве вряд ли выпадет, поскольку в понедельник в городе начнет повышаться атмосферное давление. Ко вторнику дневная температура поднимется до 10 градусов тепла.
Вильфанд уточнил, что постоянные морозы установятся в столичном регионе в конце первой ноябрьской декады, а снежный покров — в последних числах месяца.
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Новости Москвы , Погода , Роман Вильфанд
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