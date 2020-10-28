Появятся развязки с Боровским и Киевским шоссе

Москомэкспертиза согласовал проект основного хода дороги Солнцево — Бутово — Видное от Боровского до Киевского шоссе. Об этом сообщил председатель комитета Валерий Леонов.

Участок дороги затронет район Ново-Переделкино и поселение Московское и Внуковское. Между двумя шоссе проложат трамвайные пути. Также на планируемом участке возведут эстакаду.

— В ходе работ возведут два подземных пешеходных перехода: один предполагается в районе Новоорловской улицы, а второй — под будущей магистралью в районе Проектируемого проезда № 6662, — приводятся слова Леонова на официальном сайте мэра Москвы.

На будущую дорогу появится съезд с Боровского шоссе и с магистрали на шоссе по направлению в центр. С проектируемой трассы также можно будет съехать на Киевское шоссе. Еще один проезд обустроят между Минское шоссе — Внуковское шоссе — Боровское шоссе.