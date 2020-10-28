Собянин презентовал новый сервис для школ

«По большому счету они (учителя — прим. ВЗГЛЯД) все должны переходить на удаленную работу, понятно, что это невозможно сделать в полном объеме, но мы стараемся сделать это… Поэтому в Москве был запущен новый сервис «Учитель на замену», когда на временную подмену учителей, находящихся в группе риска, приходят студенты педологических вузов, либо педагоги из дополнительного образования. Проект интересный, я хотел бы поблагодарить участников этого проекта», — цитирует Собянина РИА «Новости».