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Собянин презентовал сервис для поиска учителей на замену в школах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 39 минут назад
Собянин презентовал новый сервис для школ
Фото: ТАСС
Свыше 1,2 тыс. московских преподавателей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями не могут работать оффлайн, заявил мэр столицы Сергей Собянин на круглом столе, посвященном обсуждению дистанционного обучения.

«По большому счету они (учителя — прим. ВЗГЛЯД) все должны переходить на удаленную работу, понятно, что это невозможно сделать в полном объеме, но мы стараемся сделать это… Поэтому в Москве был запущен новый сервис «Учитель на замену», когда на временную подмену учителей, находящихся в группе риска, приходят студенты педологических вузов, либо педагоги из дополнительного образования. Проект интересный, я хотел бы поблагодарить участников этого проекта», — цитирует Собянина РИА «Новости».

Глава города отметил, что при удаленном обучении важно сохранять качество преподавания. Весной из-за пандемии школы были полностью переведены на дистанционное обучение, напомнил он.

«Ситуация была крайне сложная, непонятная. Тем не менее образование, задача дистанционного обучения в весенний период подъема справилась очень достойно, выпускники московских школ показали результаты единого госэкзамена нисколько не хуже, чем в период 2019 года. Это огромная заслуга преподавателей, учителей и самих учащихся», — отметил мэр.

Сервис «Учитель на замену» должен помочь директорам школ, где нужно заменить педагогов, с помощью него они могут пригласить других учителей, а студенты педагогических вузов и колледжей могут стать ассистентами школьных учителей «на удаленке».
В среду Собянин продлил московским школьникам с шестого по 11 классы дистанционный режим обучения со 2 по 8 ноября.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , РИА Новости
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